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В подмосковном ресторане обнаружили памятник с могилы Жанны Фриске

Сестра артистки Наталья Фриске обнаружили в подмосковном ресторане скульптуру, которая как две капли воды похожа на памятник, установленный на могиле ее старшей сестры Жанны Фриске, сообщает портал Дни.ру.

Посетители ресторана сообщили об этом Наталье Фриске, она побывала в заведении, чтобы лично разобраться с администрацией точки общественного питания.

«Заходишь в ресторан, а тут стоит памятник Жанны с кладбища, - шокированная Наталья не могла сдержать эмоций. - Вот как вы считаете, это нормально?»

Поговорив с персоналом, Наталья выяснила, что скульптуру выполнил мастер, который умер весной. Кроме того, персонал уверял, что это скульптура не Жанны Фриске, а какой-то другой девушки. Однако сестра артистки уверена, что сходства невероятные, даже рост одинаковый.

Вскоре из ресторана убрали скульптуру. Родственники покойной артистки выяснили, что на фигуру девушки в дни праздников надевали наряды и даже новогодний колпак. 

«Это бесчеловечно по отношению к родителям», - возмутилась сестра Жанны Фриске.

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