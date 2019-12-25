Власти Псковской области договорились о совместном субсидировании авиарейсов с главами двух регионов

15:18, 25 декабря 2019, ПАИ

Власти Псковской области договорились о совместном субсидировании авиарейсов с главами Калининградской области и Краснодарского края. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в прямом эфире ПАИ-live 25 декабря.

Он отметил, что вопрос авиасообщения Пскова с Анапой, Симферополем и Калининградом прорабатывается. По словам Бориса Елкина, в марте 2020 года выйдет приказ Росавиации, сейчас прилагаются все усилия, чтобы в документ вошли указанные авиамаршруты.

Он также заявил о высокой востребованности авиасообщения между Псковом и Москвой.

О намерении запустить авиарейсы в Калининград, Симферополь и Анапу заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием на 38-й сессии Псковского областного Собрания 24 декабря. В проекте регионального бюджета на субсидирование реализации этих целей предусмотрены 30 млн рублей.