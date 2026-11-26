Пропавшего более шести лет назад псковича разыскивает полиция

17:47, 26 ноября 2026, ПАИ

Пропавшего без вести 48‑летнего Романа Смирнова разыскивает УМВД России по городу Пскову, сообщили ПАИ в пресс‑службе регионального ведомства.

Пскович отсутствует по месту жительства с марта 2020 года. По некоторым данным, он может находиться в городе Тосно Ленинградской области.

Особой приметой у псковича является родинка на подбородке.

Граждан, которым что‑либо известно о местонахождении Романа Смирнова, просят сообщить в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 8-921-212-55-42, 8-921-501-41-90, 8-911-886-55-37, (8 8112) 59‑63‑22 или 112.