Великолучанка выбыла из конкурса «Новая звезда 2020»

14:29, 01 января 2020, ПАИ

Великолучанка Галина Соколова, которая представляла Псковскую область на конкурсе «Новая звезда 2020», выбыла из борьбы. Об этом сообщает телеканал «Звезда», где проходят эфиры музыкального соревнования.

Отмечается, что во время конкурсного выступления у девушки «сдали нервы» и жюри было вынуждено прервать номер. На суд экспертов великолучанка представила песню «Так же, как все», которую в разное время исполняли Алла Пугачёва и группа «А-Студио».

Телеэфиры конкурса начались на канале «Звезда» 31 декабря. В соревновании участвуют 85 представителей всех регионов России. Полуфиналы и финал конкурса пройдут со 2 по 4 января. 4 января будет определён лучший исполнитель по мнению жюри, 7 января — по мнению телезрителей.

Главный приз проекта – помощь в профессиональном продвижении артиста.

В предыдущие годы на музыкальном конкурсе Псковскую область представляли псковичка Алина Виардо (Егорова), пскович Анатолий Орлов и великолучанка Анна Вораксо.