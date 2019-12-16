Великолучанка представит Псковскую область на конкурсе «Новая Звезда 2020»

12:08, 16 декабря 2019, ПАИ

Великолучанка Галина Соколова представит Псковскую область на Всероссийском вокальном конкурсе «Новая Звезда 2020». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, телеэфиры конкурса начнутся на канале «Звезда» с 31 декабря.

Отмечается, что всего в конкурсе по итогам кастинга примут участие 85 человек, каждый из которых представит свой регион.

По окончании проекта телезрители и эксперты определят двух победителей. Главным призом станет помощь в профессиональном продвижении исполнителя.

Полуфиналы и финал конкурса пройдут со 2 по 4 января. 4 января наградят лучшего исполнителя по мнению жюри конкурса, а 7 января — лучшего по мнению телезрителей.

В прошлых сезонах конкурса «Новая Звезда 2020» участвовали псковичка Алина Виардо (Егорова), пскович Анатолий Орлов и великолучанка Анна Вораксо.