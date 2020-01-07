Великолучанин сбил 16-летнюю девушку на пешеходном переходе
6 января вечером на улице Дальняя в Великих Луках произошел наезд на пешехода, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
39-летний водитель автомобиля ВАЗ-210930 возле дома №13 по улице Дальняя совершил наезд на пешехода. Выяснилось, что жительница поселка Шелково переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.
Пострадавшая получила ушибы головы, перелом лонной кости и ушиб легких. С травматическим шоком девушку доставили в больницу. Обстоятельства и подробности ДТП уточняются.