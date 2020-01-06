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Политика

В Латвии объяснили невозможность сближения с Россией санкциями США

Недружественное отношение Латвии и всей Прибалтики в целом к России зависит от политики США. Если Рига пойдет на сближение с Москвой, её ждут санкции, отметил латвийский экс-министр иностранных дел Янис Юрканс. Об этом пишет «Российская газета».

По его словам, как только кто-нибудь посмотрит в сторону России, то могут быть санкции. Так, например, произошло с компаниями, участвующими в проекте «Северный поток-2».

«США правят санкциями, они ведут себя как полицейский. Пока доллар царствует в экономическом мире, американцы будут использовать этот рычаг», - заявил экс-министр.

Янис Юрканс также предположил, что в будущем Евросоюз, в который входит Латвия, прекратит свое существование, после чего произойдет регионализация этого объединения. Когда это случится, Риге придется сделать конкретный выбор - «с кем дружить».

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