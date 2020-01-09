0
21:38
В Псковской области откроется новое лесоперерабатывающее предприятие полного цикла
15:10
Владимир Путин затронет тему бедности в послании к Федеральному собранию
14:00
Как быстрее погасить долги: ПАИ-live с Сергеем Колесниковым
16:46
Бывший верстальщик хотел открыть в Пскове коптильню, а занялся ультрафиолетовой печатью
15:54
По дороге с облаками: «Ростелеком» представил цифровые сервисы псковскому бизнесу
15:18
Власти Псковской области договорились о совместном субсидировании авиарейсов с главами двух регионов
12:41
Псковский банкир ушел с работы для открытия своего бизнеса
Еще новости
Экономика

В Псковской области откроется новое лесоперерабатывающее предприятие полного цикла

В 2020 году на территории Псковской области, в деревне Спасовщина, откроется новое лесоперерабатывающее предприятие полного цикла. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Instagram.

Фото из Instagram губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

«Общая сумма инвестиций – 1,1 млрд рублей. Число рабочих мест – 120. Более того, компания планирует второй этап проекта – в Порховский район», - добавил Михаил Ведерников.

Глава региона также отметил, что детали были обсуждены на встрече с учредителем компании «ОСКО инвест» Виктором Гешеле. После введения в строй всех мощностей объем готовой продукции составит около 80 тыс. кубических метров досок и 100 тыс. тонн топливных гранул в год

«Цели поставлены амбициозные, поэтому Администрация Псковской области предоставит адресные меры поддержки. Такие инвесторы нам объективно нужны», - подытожил губернатор.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

В Псковской области откроется новое лесоперерабатывающее предприятие полного цикла
09 января 2020
В Псковской области откроется новое лесоперерабатывающее предприятие полного цикла
Владимир Путин затронет тему бедности в послании к Федеральному собранию
04 января 2020
Владимир Путин затронет тему бедности в послании к Федеральному собранию 1
Как быстрее погасить долги: ПАИ-live с Сергеем Колесниковым
27 декабря 2019
Как быстрее погасить долги: ПАИ-live с Сергеем Колесниковым
Власти Псковской области договорились о совместном субсидировании авиарейсов с главами двух регионов
25 декабря 2019
Власти Псковской области договорились о совместном субсидировании авиарейсов с главами двух регионов
Бюджет Пскова на 2020 год и плановый период принят
25 декабря 2019
Бюджет Пскова на 2020 год и плановый период принят
Александр Котов: Бюджет Псковской области 2020 года позволит решить многие вопросы и проблемы
24 декабря 2019
Александр Котов: Бюджет Псковской области 2020 года позволит решить многие вопросы и проблемы
Принят бюджет Псковской области на 2020 год и плановый период
24 декабря 2019
Принят бюджет Псковской области на 2020 год и плановый период
Михаил Ведерников: Бюджет на 2020 год максимально социально ориентирован
24 декабря 2019
Михаил Ведерников: Бюджет на 2020 год максимально социально ориентирован

Идет загрузка...