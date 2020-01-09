В Псковской области откроется новое лесоперерабатывающее предприятие полного цикла

21:38, 09 января 2020, ПАИ

В 2020 году на территории Псковской области, в деревне Спасовщина, откроется новое лесоперерабатывающее предприятие полного цикла. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Instagram.

Фото из Instagram губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

«Общая сумма инвестиций – 1,1 млрд рублей. Число рабочих мест – 120. Более того, компания планирует второй этап проекта – в Порховский район», - добавил Михаил Ведерников.

Глава региона также отметил, что детали были обсуждены на встрече с учредителем компании «ОСКО инвест» Виктором Гешеле. После введения в строй всех мощностей объем готовой продукции составит около 80 тыс. кубических метров досок и 100 тыс. тонн топливных гранул в год

«Цели поставлены амбициозные, поэтому Администрация Псковской области предоставит адресные меры поддержки. Такие инвесторы нам объективно нужны», - подытожил губернатор.