Две женщины сгорели в собственных домах в Псковской области

11:51, 13 января 2020, ПАИ

12 января две женщины сгорели в собственных домах в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Один пожар произошёл днём около 13:00 в деревне Раменье Новосокольнического района. После того как огонь удалось потушить на пепелище пожарные обнаружили труп 61-летней женщины. Причиной возгорания дома стала кроткое замыкание электропроводки.

Второй пожар начался около 20:00 в деревне Загады Себежского района. Здесь пожарные обнаружили останки 78-летней хозяйки дома. Причиной возгорания также стало короткое замыкание.