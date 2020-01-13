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Две женщины сгорели в собственных домах в Псковской области

12 января две женщины сгорели в собственных домах в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Один пожар произошёл днём около 13:00 в деревне Раменье Новосокольнического района. После того как огонь удалось потушить на пепелище пожарные обнаружили труп 61-летней женщины. Причиной возгорания дома стала кроткое замыкание электропроводки. 

Второй пожар начался около 20:00 в деревне Загады Себежского района. Здесь пожарные обнаружили останки 78-летней хозяйки дома. Причиной возгорания также стало короткое замыкание. 

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