Псковская область на шесть пунктов поднялась в рейтинге инвестиционной активности регионов

13:19, 13 января 2020, ПАИ

Псковская область на шесть пунктов поднялась в рейтинге инвестиционной активности регионов. Как сообщает деловой журнал «Инвест-Форсайт», по итогам декабря Псковская область находится на 43-м месте из 81. В ноябре регион находился на 49-й строчке рейтинга.

В основу рейтинга положены сообщения о запускаемых и реализуемых в российских регионах инвестиционных проектах, попавшие в ежедневный дайджест региональных инвестиционных новостей. Все сообщения оценивались по 10-балльной шкале: 10 — ввод в эксплуатацию проекта, очередного этапа проекта; 9 — выделение для проекта финансирования, кредита; 7 — подписание соглашения о реализации проекта; 4 — подписание соглашения о намерениях; 1 — прочие новости.

В результате Псковская область набрала 28 баллов.

На первом месте рейтинга располагается Липецкая область (215 баллов). Ноль баллов набрали Еврейская АО, Кабардино-Балкарская республика, Ингушетия, Калмыкия, Коми, Марий Эл и Тыва.