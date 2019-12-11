0
10:21
Тарифы на пригородные перевозки пассажиров вырастут в Псковской области в 2020 году
14:35
ФОТОФАКТ: Торговая сеть «Перекрёсток» открыла супермаркет в Пскове
11:05
Тарифы на электроэнергию утверждены в Псковской области на 2020 год
10:34
Договор о сотрудничестве подписали «Титан-Полимер» и ПсковГУ
16:19
Согласительной комиссии по бюджету следует сосредоточиться на системных вопросах, уверен Александр Котов
19:31
Состоялся ПАИ-live с Нинель Салагаевой
18:05
Вице-губернатор Псковской области: «Титан-Полимер» более прозрачен, чем другие инвесторы
Еще новости
Экономика

49 место в рейтинге инвестиционной активности занимает Псковская область

Псковская область занимает 49 место в рейтинге инвестиционной активности регионов по итогам ноября. Рейтинг подготовил деловой журнал «Инвест-Форсайт». 

В основу рейтинга положены сообщения о запускаемых и реализуемых в российских регионах инвестиционных проектах, попавшие в ежедневный дайджест региональных инвестиционных новостей «Инвест-Регион». Все сообщения оценивались по 10-балльной шкале. Например, 10 — ввод в эксплуатацию проекта, очередного этапа проекта; 9 — выделение для проекта финансирования, кредита; 7 — подписание соглашения о реализации проекта; 4 — подписание соглашения о намерениях; 1 — прочие новости.

Псковская область в рейтинге набрала 20 баллов и с таким результатом оказалась на 49-м месте в списке, обогнав соседей по СЗФО, среди которых Республика Коми, Калининградская, Вологодская, Мурманская области и Ненецкий АО.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сколько денег вы готовы потратить на «новогодний стол» в этом году?
Проголосовать >>>

Тарифы на пригородные перевозки пассажиров вырастут в Псковской области в 2020 году
11 декабря 2019
Тарифы на пригородные перевозки пассажиров вырастут в Псковской области в 2020 году
ФОТОФАКТ: Торговая сеть «Перекрёсток» открыла супермаркет в Пскове
10 декабря 2019
ФОТОФАКТ: Торговая сеть «Перекрёсток» открыла супермаркет в Пскове
Тарифы на электроэнергию утверждены в Псковской области на 2020 год
10 декабря 2019
Тарифы на электроэнергию утверждены в Псковской области на 2020 год 1
Договор о сотрудничестве подписали «Титан-Полимер» и ПсковГУ
10 декабря 2019
Договор о сотрудничестве подписали «Титан-Полимер» и ПсковГУ
Согласительной комиссии по бюджету следует сосредоточиться на системных вопросах, уверен Александр Котов
09 декабря 2019
Согласительной комиссии по бюджету следует сосредоточиться на системных вопросах, уверен Александр Котов
Состоялся ПАИ-live с Нинель Салагаевой
05 декабря 2019
Состоялся ПАИ-live с Нинель Салагаевой
Вице-губернатор Псковской области: «Титан-Полимер» более прозрачен, чем другие инвесторы
05 декабря 2019
Вице-губернатор Псковской области: «Титан-Полимер» более прозрачен, чем другие инвесторы
Началась программа «Огонь, вода и трубы» с Сергеем Граховым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
05 декабря 2019
Началась программа «Огонь, вода и трубы» с Сергеем Граховым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)

Идет загрузка...