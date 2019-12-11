49 место в рейтинге инвестиционной активности занимает Псковская область

13:24, 12 декабря 2019, ПАИ

Псковская область занимает 49 место в рейтинге инвестиционной активности регионов по итогам ноября. Рейтинг подготовил деловой журнал «Инвест-Форсайт».

В основу рейтинга положены сообщения о запускаемых и реализуемых в российских регионах инвестиционных проектах, попавшие в ежедневный дайджест региональных инвестиционных новостей «Инвест-Регион». Все сообщения оценивались по 10-балльной шкале. Например, 10 — ввод в эксплуатацию проекта, очередного этапа проекта; 9 — выделение для проекта финансирования, кредита; 7 — подписание соглашения о реализации проекта; 4 — подписание соглашения о намерениях; 1 — прочие новости.

Псковская область в рейтинге набрала 20 баллов и с таким результатом оказалась на 49-м месте в списке, обогнав соседей по СЗФО, среди которых Республика Коми, Калининградская, Вологодская, Мурманская области и Ненецкий АО.