Автосайты с нелегальными наноплёнками ограничили в Псковской области

14:27, 13 января 2020, ПАИ

В Дедовичском районе прокуратура добилась ограничения доступа к сайтам, которые торговали защищающей от камер фото- и видеофиксации наноплёнкой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что в открытом доступе в интернете имеется ряд сайтов, на страницах которых посетителям предлагается купить наноплёнки, якобы защищающие от работы камер фото- и видеофиксации. При этом на сайтах были описаны способы применения наноплёнок и указаны способы заказа. Вместе с тем в России запрещено использование устройств и материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков, либо позволяющих их видоизменить или скрыть. Виновное лицо несёт за это административную ответственность по части 2 статьи 12.2 КоАП РФ.

В этой связи прокурор района обратился в суд с требованием ограничить данные сайты. Суд удовлетворил требования прокурора, доступ к запрещенной к распространению информации ограничен.