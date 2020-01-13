Более 13,5 тысяч обращений направили псковичи в налоговую службу в 2019 году

18:13, 14 января 2020, ПАИ

Более 13,5 тысяч обращений направили жители региона в Управление Федеральной налоговой службы по Псковской области и межрайонные ИФНС России по Псковской области в 2019 году. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства. 64% обращений поступили в налоговую через онлайн-сервисы.

Существенную часть обращений (46%) составляли вопросы, связанные с исчислением имущественных налогов и уточнением объектов налогообложения (налог на имущество, транспортный и земельный налоги). Также псковичией волновали вопросы, связанные с задолженностью по налогам, сборам и взносам в бюджеты государственных внебюджетных фондов (8%) и налогообложением малого бизнеса (6%).

Основная доля обращений (46%) поступила от жителей Пскова, Псковского и Гдовского районов.