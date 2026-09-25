10 трлн рублей планируют выделить на поддержку рождаемости в России

23:21, 25 сентября 2026, ПАИ

Расходы на меры повышения рождаемости в проекте федерального бюджета на 2027–2029 годы составляют 10 трлн рублей, сообщает пресс-служба Минфина России.

В ведомстве назвали поддержку рождаемости важнейшим направлением бюджета. Так называемый «детский бюджет» на три года составит 10 трлн рублей, включая выплату единого детского пособия.

В документе также предусмотрены средства на ежегодную индексацию материнского капитала с 1 февраля и на семейную выплату в виде компенсации части уплаченного НДФЛ для граждан с двумя и более детьми.

Кроме того, заложено финансирование программ улучшения жилищных условий семей с детьми – на эти цели планируется направить около 1,9 трлн рублей.

Отметим, что за последние пять лет в Псковской области построили 18 детских садов на 2,6 тысячи мест и пять школ на три тысячи учеников. Подробнее читайте по ссылке.