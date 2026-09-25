Доходность аренды однокомнатной квартиры в Пскове составила 6,5 % годовых – данные «Циана»

21:34, 25 сентября 2026, ПАИ

Средняя доходность сдачи в аренду однокомнатной квартиры в Пскове составляет 6,5 % годовых, расчётный срок окупаемости вложений – 15,4 года. Такие данные привёл главный аналитик сервиса «Циан» Алексей Попов в комментарии РИА Недвижимость.

По данным аналитиков, средняя цена однокомнатной квартиры площадью 38 квадратных метров в Пскове в 2026 году – 3,79 миллиона рублей, средняя ставка аренды – 20,5 тысячи рублей в месяц.

Для сравнения: лучшую доходность среди крупных российских городов показывает Грозный – 9,4 % годовых (срок окупаемости – 10,7 года). Также высокую доходность демонстрируют Астрахань (8,9 %, 11,3 года), Южно-Сахалинск (8,7 %, 11,5 года), Салехард (8,6 %, 11,6 года), Нальчик и Хабаровск (по 8,3 %, 12,1 года).

Наименьшую доходность аренды среди крупных городов страны фиксируют в Севастополе (4,2 %, 23,7 года), Казани (4,5 %, 22,4 года), Москве (4,6 %, 21,5 года), Владивостоке (4,7 %, 21,4 года) и Санкт-Петербурге (4,8 %, 21 год).

При расчёте показателей не учитывались инфляция, налоги, коммунальные платежи, амортизация и время простоя квартиры. По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам в десяти крупнейших банках страны по итогам второй декады сентября превысила 13 % годовых.