Выпуск легковых автомобилей в России вырос на 69,1%

23:04, 25 сентября 2026, ПАИ

62,6 тысячи легковых автомобилей выпустили в России в августе. Это на 69,1 % больше, чем за аналогичный период годом ранее. За восемь месяцев 2026 года производство выросло на 13,3 %, до 507 тысяч машин. Такие данные приводит Росстат.

Выпуск грузовых автомобилей в августе составил 12,3 тысячи единиц (+32,9 %), за январь – август – 82,5 тысячи единиц (–4 %).

В сегменте автобусов максимальной массой более пяти тонн за восемь месяцев произвели 5,8 тысячи единиц (–4,5 %), массой менее пяти тонн – 8,3 тысячи единиц (–18,9 %). В августе производство выросло на 7,2 % в первом случае и на 20 % во втором.

Выпуск двигателей внутреннего сгорания для автотранспорта за восемь месяцев составил 112 тысяч единиц (–17 %), в августе – 14 тысяч единиц (–17,8 %).