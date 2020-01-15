Большая перемена

00:59, 16 января 2020, ПАИ

Президент РФ в своем послании Федеральному Собранию обозначил новый вектор развития страны

Традиционное президентское послание в этом году оказалось без преувеличения сенсационным. Помимо серьезных социально-экономических новаций в нем была анонсирована и политическая реформа. Более того, по итогам послания незамедлительно произошла отставка российского правительства. В обзоре Псковского агентства информации – подробности главного события дня и мнения экспертов о том, что это даст нашему региону.

День сюрпризов

15 декабря президент России Владимир Путин выступил с очередным, 16-м по счету в его карьере, посланием Федеральному Собранию РФ. Это выступление определяет главные направления развития государства и является техзаданием как минимум на год для законодательной и исполнительной власти, поэтому к нему традиционно приковано внимание политической элиты, бизнеса и СМИ. И еще задолго до самого обращения в прессу начали просачиваться сведения о том, что в послании Владимир Путин сосредоточится на теме преодоления бедности.

И действительно, президент перечислил целый ряд решений, призванных улучшить положение наиболее социально незащищенных слоев населения страны и, что немаловажно, содействовать улучшению демографической ситуации в России. Речь идет и о росте доходов целого ряда категорий россиян, и о новых программах в здравоохранении и образовании, и о дополнительных мерах поддержки семей.

Но содержание речи главы российского государства оказалось куда более революционным, чем ожидалось, и не исчерпывалось социально-экономической тематикой. По сути, Владимир Путин сформулировал масштабную политическую реформу. В ходе которой, не прибегая к радикальному изменению Конституции РФ и не меняя президентскую форму правления в стране, планируется перераспределить полномочия между органами и уровнями власти, сделав систему сдержек и противовесов в Российской Федерации более эффективной и действенной.

Результаты не заставили себя ждать. Буквально сразу же после завершения выступления главы государства премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что российское правительство уходит в отставку. А Владимир Путин озвучил кандидатуру нового российского премьера: это глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин.

Впрочем, расскажем подробнее об инициативах президента.

Сколько нас будет?

Глава государства в первых же словах своего выступления заявил, что начать хочет с темы демографии, поскольку судьба России и её историческая перспектива зависят от того, «сколько детей родится в российских семьях через год, через пять, десять лет». Стоит ли говорить, что эта тема особенно важна для Псковской области, на протяжении вот уже нескольких десятилетий лидирующей в рейтингах «вымирающих» субъектов РФ.

Содействовать росту рождаемости Владимир Путин предложил с помощью дополнительных мер поддержки семьям с детьми. Так, материнский капитал в размере 466 тысяч рублей теперь будут платить и за первого ребенка тоже. При этом сумма маткапитала, получаемого при рождении второго ребенка, составит 616 тысяч. За рождение третьего ребенка семье скостят размер ипотечного кредита сразу на 450 тысяч.

Кроме того, малоимущие семьи будут получать ежемесячные пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Для начала его размер будет составлять половину прожиточного минимума: 5500 рублей. А уже в следующем году выплаты могут увеличить до полного размер прожиточного минимума – 11000 рублей.

Очевидно, что все вышеперечисленные меры коснутся тысяч псковских семей. И если в целом потенциальный эффект от данных инициатив по мнению президента может выразиться в росте доходов 10% россиян, то для нашего региона эта цифра может оказаться существенно больше.

Также президент пообещал, что всех учеников 1-4 классов будут кормить в российских школах бесплатно. Число мест в школах, детсадах и яслях вырастет. Президент России заявил о необходимости строгого выполнения обозначенных в майских указах 2012 года параметров по уровню заработных плат врачей, учителей, бюджетников. А классные руководители в российских школах получат доплату за свою работу в 5 тысяч рублей.

Кроме того, увеличится число бесплатных мест в вузах. Приоритет Владимир Путин предложил отдать регионам, где сейчас не хватает врачей, педагогов и инженеров. При этом в медицинских вузах доля целевых бюджетных мест по специальности «лечебное дело» увеличится до 70%, по специальности «педиатрия» - до 75%. А квоты на целевой приме будут формироваться по заявкам регионов в обмен на гарантию трудоустройства врачей.

Стоит ли говорить, что в Псковской области, где дефицит медицинских кадров один из самых высоких в стране, эти слова главы государства многие ловили с замиранием сердца.

Первые поправки

Что касается политической составляющей послания, то Владимир Путин, оговорившись, что российская Конституция в целом не нуждается в замене на новую, предложил внести ряд поправок в основной закон государства.

Одна из них призвана закрепить приоритет Конституции РФ в российском правовом пространстве. В результате в России требования международного законодательства и договоров смогут действовать только в той части, в которой они не противоречат основному закону.

Вторая поправка запретит губернаторам, членам Совета Федерации и депутатам Госдумы, а также премьер-министру, вице-премьерам и министрам правительства РФ иметь иностранное гражданство, вид на жительство или иной документ, позволяющий постоянно проживать в другой стране. Также предлагается исключить слово «подряд» в положении о возможности избираться президентом России более чем на два срока.

Еще глава государства предложил дать Госдуме право не только согласовывать, но и утверждать назначение премьер-министра, вице-премьеров и министров. Причем, президент не сможет их отклонить. При этом Владимир Путин подчеркнул, что Россия должна оставаться «сильной президентской республикой».

Так что глава государства должен иметь право отправлять в отставку премьера, министров и судей Конституционного и Верховного судов, а также руководить силовыми ведомствами. В то же время верхнюю палату российского парламента он предложил наделить правом увольнять федеральных судей, а Конституционный суд - правом проверять законопроекты до того, как их подпишет президент.

Все эти поправки Владимир Путин предложил вынести на всенародное голосование.

Первый пошел

Эта анонсированная реформа российской политической системы и структуры госуправления незамедлительно принесла первые плоды. Сразу же после завершения выступления президента премьер-министр Дмитрий Медведев в эфире федерального телевидения заявил, что на фоне оглашенных Владимиром Путиным предложений об изменении Конституции правительство РФ в полном составе подает в отставку.

Отставка незамедлительно была принята главой государства. При этом Дмитрий Медведев останется временно исполняющим обязанности премьер-министра до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство. Кроме того, он станет заместителем Владимира Путина в Совете безопасности РФ.

Также глава государства внёс на рассмотрение Госдумы кандидатуру главы Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина на пост председателя правительства. Она будет рассмотрена нижней палатой российского парламента уже 16 января.

Про Мишустина известно, что он родился в 1966 году в Москве. В 1998 году был назначен государственным налоговым инспектором управления по рассмотрению налоговых споров при Госналогслужбе России. Через год - заместителем руководителя Госналогслужбы. С марта 2004 года по декабрь 2006 года возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости. А в настоящий момент возглавляет Федеральную налоговую службу России.

Инструменты прорыва

Политические нововведения, предложенные Владимиром Путиным, безусловно, коснутся всех граждан нашей страны. Политики и политологи уже принялись обсуждать их и анализировать. Ну а всем россиянам, судя по всему, в обозримом будущем предстоит дать свою оценку инициативам президента в ходе всенародного голосования.

Впрочем, не менее важны и социально-экономические предложения главы государства. А для Псковской области, с ее давними демографическими проблемами, нехваткой врачей и учителей, а также неизменно плачевными позициями в рейтингах самых бедных регионов, инициативы Владимира Путина дают дополнительный шанс на реализацию «прорыва», о котором не так давно говорил в своем выступлении перед депутатами регионального парламента губернатор Михаил Ведерников.

Комментируя же президентское послание, глава региона высказал уверенность, что «вместе с озвученным расширением материнского капитала на первенцев, поддержкой семей с низкими доходами, а также со всеми региональными решениями – а мы, например, запланировали в 2020 году значительно расширить возможности областного маткапитала, – у нас появляется дополнительный комплекс мер для решения многих демографических проблем».

«Для Псковской области итогом должно стать серьёзное увеличение коэффициента рождаемости, что в наших условиях критически важно для развития региона», - подчеркнул губернатор.

В свою очередь председатель Псковского областного Собрания Александр Котов подтвердил готовность региональных депутатов оперативно внести изменения в нормативно-правую базу региона для обеспечения задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным в послании.

«Тема демографии в Псковской области давно в зоне особого внимания. Есть заметные результаты по показателям смертности. При поддержке федерального центра, думаю, можно ожидать положительного результата», - резюмировал он.

Революция сверху

Что немаловажно, инициативы президента высоко оценили эксперты и общественники. Так, руководитель программы профилактики социального сиротства и укрепления семьи Детской деревни-SOS в Пскове Алина Чернова прямо назвала революционными предложения Владимира Путина по поддержке семей «революционными».

«Для Пскова и Псковской области заявленные меры поддержки для семей - очень большой шаг. Население у нас небогатое, и очень часто встречается ситуация, что в семье с детьми родители работают, а дохода все равно не хватает. Ребёнок-дошкольник - это частые больничные, если в семье нет помощник, условных бабушек-дедушек, то матери вынуждены сидеть сами дома, теряя в доходах», - заявила она.

Общественница отметила, что «сокращение очереди на садик, повышение выплат, которые произошли в прошлом году, а теперь ещё и федеральная поддержка ребёнка фактически до поступления в школу - это огромные положительные изменения».

Надо полагать, что уже очень скоро с этими словами смогут согласиться и десятки тысяч жителей Псковской области.