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Общество

Беспрецедентными назвал озвученные президентом предложения Михаил Ведерников

Беспрецедентными назвал озвученные президентом страны Владимиром Путиным предложения о мерах социальной поддержки губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Так глава региона прокомментировал послание президента Федеральному Собранию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

По словам Михаила Ведерникова, такой уровень поддержки демографии и для большинства соседних стран будет неподъёмным. «Но, как сказал президент, в этой сфере не может быть одного универсального решения. И даже таких шагов могло бы быть недостаточно, если бы годом ранее не началась реализации национальных проектов. Сегодня руководитель страны озвучил дополнительные меры поддержки», - отметил губернатор.

Также Михаил Ведерников обратил внимание, что дополнительно к финансовому стимулированию строятся социальные объекты, идут инвестиции в благоустройство и общественные пространства, открываются новые детские сады и школы.

До 2017 года в области долго не вводились в эксплуатацию новые школы. «К настоящему времени открыты уже три», - напомнил Михаил Ведерников. 

«Вместе с озвученным расширением материнского капитала на первенцев, поддержкой семей с низкими доходами, а также со всеми региональными решениями – а мы, например, запланировали в 2020 году значительно расширить возможности областного маткапитала, – у нас появляется дополнительный комплекс мер для решения многих демографических проблем. Для Псковской области итогом должно стать серьёзное увеличение коэффициента рождаемости, что в наших условиях критически важно для развития региона», - подчеркнул глава региона.

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