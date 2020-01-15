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Общество

Алина Чернова назвала революционными предложения президента по поддержке семей

Алина Чернова

Руководитель программы профилактики социального сиротства и укрепления семьи Детской деревни-SOS в Пскове Алина Чернова назвала революционными предложения президента по поддержке семей, которые Владимир Путин озвучил во время послания Федеральному Собранию 15 января.

«Для Пскова и Псковской области заявленные меры поддержки для семей - очень большой шаг. Население у нас небогатое, и очень часто встречается ситуация, что в семье с детьми родители работают, а дохода все равно не хватает. Ребёнок-дошкольник - это частые больничные, если в семье нет помощник, условных бабушек-дедушек, то матери вынуждены сидеть сами дома, теряя в доходах», - заявила Алина Чернова корреспонденту Псковского агентства информации.

Сотрудница Детской деревни-SOS отметила, что не все работодатели счастливы видеть у себя молодых мам. «Поэтому сокращение очереди на садик, повышение выплат, которые произошли в прошлом году, а теперь ещё и федеральная поддержка ребёнка фактически до поступления в школу - это огромные положительные изменения, прямо революция. С учётом псковских доходов особенно, потому что у нас большая часть семей и так не дотягивают до минимального прожиточного уровня на каждого члена семьи», - добавила Алина Чернова.

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