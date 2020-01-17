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Политика

СМИ: В новом составе Правительства не будет Константина Чуйченко и Ольги Голодец

В новый состав Правительства РФ не войдут Константин Чуйченко и Ольга Голодец, несмотря на то, что сейчас они являются исполняющими обязанности вице-премьеров. Об этом пишет РБК со ссылкой на собственные источники. При этом не исключается, что нынешние полномочия Ольги Голодец в области культуры, спорта и туризма будут перераспределены между другими заместителями главы Правительства.

Первым вице-премьером, по данным источника РБК, может стать не Антон Силуанов, а  Андрей Белоусов, работающий сейчас помощником президента РФ.

А вот Татьяна Голикова, вероятнее всего, сохранит своё место в Правительстве и будет заниматься реализацией президентских инициатив в социальной сфере.

Правительство России, которое возглавлял Дмитрий Медведев, в полном составе ушло в отставку 15 января после выступления президента РФ Владимира Путина с посланием Федеральному Собранию.

В тот же день глава государства предложил на пост главы кабинета министров кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Его назначение 16 января согласовала Государственная Дума РФ.

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