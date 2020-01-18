Вячеслав Володин готов содействовать в строительстве новой инфекционной больницы в Пскове
Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин выразил готовность оказать содействие в решении вопроса о строительстве новой инфекционной больницы в Пскове. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации со встречи спикера Госдумы с активом Псковской области 18 января.
О необходимости строительства нового здания заявил главный врач Псковской городской больницы Алексей Васильев. «Самостоятельно регион проблему решить не может», - сказал он.
«В рабочем порядке рассмотрим вопрос с Михаилом Юрьевичем [Ведерников - ПАИ]. Вопрос надо обсуждать, если самостоятельно не получается его решить», - ответил на это Вячеслав Володин.
Кроме того, глава администрации Пскова Александр Братчиков обратился с просьбой о формировании федеральной программы по обеспечению льготных категорий граждан земельными участками. «Я себе пометил», - отреагировал спикер Госдумы.