Вячеслав Володин готов содействовать в строительстве новой инфекционной больницы в Пскове

15:23, 18 января 2020, ПАИ

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин выразил готовность оказать содействие в решении вопроса о строительстве новой инфекционной больницы в Пскове. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации со встречи спикера Госдумы с активом Псковской области 18 января.

О необходимости строительства нового здания заявил главный врач Псковской городской больницы Алексей Васильев. «Самостоятельно регион проблему решить не может», - сказал он.

«В рабочем порядке рассмотрим вопрос с Михаилом Юрьевичем [Ведерников - ПАИ]. Вопрос надо обсуждать, если самостоятельно не получается его решить», - ответил на это Вячеслав Володин.

Кроме того, глава администрации Пскова Александр Братчиков обратился с просьбой о формировании федеральной программы по обеспечению льготных категорий граждан земельными участками. «Я себе пометил», - отреагировал спикер Госдумы.