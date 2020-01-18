Систему закупки продуктов для образовательных учреждений предложила изменить глава Пскова

15:55, 18 января 2020, ПАИ

Глава Пскова Елена Полонская предложила изменить систему закупки продуктов для образовательных учреждений, которая регламентируется федеральным законом №44. Она выступила за приобретение местных, более качественных продуктов, при этом заметив, что на первом месте должно быть качество, а не цена. Такую инициативу Елена Полонская озвучила на встрече спикера Государственной Думы РФ Вячеслава Володина с активом Псковской области 18 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Вячеслав Володин сообщил, что в настоящее время на рассмотрении Госдумы находится законопроект о качественном питании детей в образовательных учреждениях и есть решение президента, в соответствии с которым с сентября горячее питание будет обязательным для большинства школ, для тех, где нет кухонного оборудования, эта норма вступит в силу с 2023 года.

«Что касается 44-ФЗ, то этот вопрос необходимо проработать», - добавил спикер Госдумы.

Елена Полонская отметила, что в ходе родительской экспертизы в псковских школах было выявлено замороженное мясо из других стран, молоко с другого конца страны, при том, что в регионе имеются свои производители.

Вячеслав Володин на это сказал, что в ряде случаев закупка товаров из другого конца страны может быть экономически более выгодной, чем у местных производителей, поэтому вопрос требует тщательной проработки.