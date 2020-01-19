Спикер Госдумы участвовал в утренних богослужениях в Псково-Печерском монастыре

13:13, 19 января 2020, ПАИ

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в рамках поездки в Псковскую область посетил Псково-Печерский монастырь (Печорский район). В официальном аккаунте спикера в Instagram сообщается, что 19 января Вячеслав Володин принял участие в утренней службе в честь Крещения Господня.

«Это один из самых крупных и известных мужских монастырей с многовековой историей. Название монастыря связано с находящимися в нем пещерами, называемыми «Богом зданныя». Годом основания монастыря считается 1473 год.

Монастырь ни разу за всю свою историю не закрывался», - отмечено в посте.

Информация сопровождается фотоснимком с церковной службы, а также видовыми картинками территории обители – куполов храмов, деревьев, растущих на территории монастыря и даже косули.

В Псковскую область Вячеслав Володин прибыл 18 января с рабочим визитом. Спикер Госдумы побывал в особой экономической зоне «Моглино», провел встречу с губернатором Михаилом Ведерниковым и активом региона. В центре внимания были вопросы развития субъектов, межбюджетных отношений, развития отечественной промышленности, поддержки различных категорий граждан, а также локальные темы, важные для Псковской области, - строительство новой инфекционной больницы, упрощение визового режима, защита прав жителей охранных зон и ряд других.