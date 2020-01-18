Вячеслав Володин заявил о дальнейшей поддержке Псковской области

17:56, 18 января 2020, ПАИ

Спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выразил готовность и дальше оказывать поддержку Псковской области в решении актуальных для региона задач. Об этом он заявил на встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым, которую провёл в рамках визита в регион 18 января, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников подчеркнул, что благодаря поддержке федерального центра в Псковской области наблюдается положительная динамика по целому ряду направлений, в частности, в регионе запущены крупные инфраструктурные проекты, в том числе, по улучшению транспортной доступности.

Псковская область вошла в число 10 регионов с низкой бюджетной обеспеченностью, которым будет оказана поддержка федерального центра в приоритетном порядке. Так, например, регион получит дополнительное финансирование на обеспечение жильем детей-сирот. Губернатор отметил, что этот вопрос является для Псковской области наиболее острым.

Также Вячеслав Володин и Михаил Ведерников обсудили перспективные направления комплексного развития Псковской области, реализацию национальных проектов и пути решения наиболее актуальных вопросов в сферах жилищно-коммунального хозяйства здравоохранения, социальной защиты.