Причиной массового отключения отопления и горячей воды в Пскове стали плановые работы

16:52, 20 января 2020, ПАИ

Причиной массового отключения отопления и горячей воды в Пскове стали плановые работы, сообщил Псковскому агентству информации руководитель Псковских теплосетей Александр Коростелёв.

В соцсетях горожане пожаловались, что «весь центр сидит без воды и отпления». По словам Александр Коростелёва, к настоящему времени все работы завершены - они продлились порядка 4 часов - и в дома граждан возобновлена подача тепла. «Случился так называемый «моргач» - пропажа электроэнергии, из-за которого произошла остановка насосного хозяйства. Сейчас мы всё подключили, свищ в системе устранили», - пояснил Александр Коростелёв.

Руководитель предприятия затруднился перечислить список домов и улиц, которые оставались без горячей воды и отопления 20 января.