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Жительница Псковского района лишилась 30 тысяч рублей после звонка «сотрудника банка»

В Псковском районе 49-летняя местная жительница лишилась 30 тысяч рублей после звонка телефонного мошенника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

21 января женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он заявил, что некие злоумышленники, якобы, пытаются снять деньги с банковской карты псковички. И под предлогом предотвращения их несанкционированного списания получил доступ к карте потерпевшей, откуда в дальнейшем были списаны деньги.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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