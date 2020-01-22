Жительница Псковского района лишилась 30 тысяч рублей после звонка «сотрудника банка»

10:28, 22 января 2020, ПАИ

В Псковском районе 49-летняя местная жительница лишилась 30 тысяч рублей после звонка телефонного мошенника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

21 января женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он заявил, что некие злоумышленники, якобы, пытаются снять деньги с банковской карты псковички. И под предлогом предотвращения их несанкционированного списания получил доступ к карте потерпевшей, откуда в дальнейшем были списаны деньги.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.