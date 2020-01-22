На 19% снизилась смертность на пожарах в Псковской области

15:53, 22 января 2020, ПАИ

В прошлом году в Псковской области на пожарах погибли 76 человек, из них 3 ребенка. Это на 19% меньше, чем в 2018 году. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов на пресс-конференции 22 января в пресс-центре газеты «Псковская правда», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, всего в регионе за год были зарегистрированы 5 тысяч 687 пожаров. При этом руководитель псковского МЧС отметил, что в настоящий момент изменен порядок учета пожаров, поэтому сравнивать статистику с предыдущими годами невозможно.

Валерий Филимонов отметил, что за год площадь ландшафтных пожаров составила 5 млн квадратных метров, пожары уничтожили 713 строений и 50 автомобилей, а также нанесли материальный ущерб в размере 81 млн рублей. При этом, по его словам, сотрудники МЧС спасли на пожарах 883 человека и материальных ценностей на 238 млн рублей (1 тысяча 494 строения и 45 машин).

Кроме того, он сообщил что в 2019 году зафиксированы 133 случая поджогов. При этом начальник псковского МЧС подчеркнул, что количество поджогов растёт каждый год в течение последних пяти лет.

По словам Валерия Филимонова, главными причинами пожаров являются неосторожное обращение с огнем – 4 тысячи 917 случаев, нарушение эксплуатации электроприборов – 280 и неправильная эксплуатация печного отопления.

Начальник регионального ведомства также назвал самый «опасный» пожар, который привёл к жертвам. Он напомнил, что ночью 23 июля 2019 года в Острове в результате возгорания в многоквартирном доме погибли четыре человека: двое детей, их мама и бабушка. По его словам, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём. «Кто-то покурил в подъезде под деревянной лестницей, после чего огонь и дым попали в дом через незакрытую дверь», - пояснил Валерий Филимонов.