Двое детей, их мама и бабушка погибли на пожаре в Острове

11:17, 23 июля 2019, ПАИ

Ночью 23 июля в Острове в результате пожара в многоквартирном доме на улице 25 Октября погибли четыре человека. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

В ходе тушения пожара в одной из квартир на втором этаже обнаружены тела двух взрослых и двух малолетних детей со следами воздействия высоких температур.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По предварительным данным, в указанной квартире проживали двое детей с матерью и бабушкой.

Следователи совместно с полицейскими и сотрудниками МЧС осматривают место происшествия и опрашивают соседей. Эксперты испытательной пожарной лаборатории устанавливают причину возгорания. Не исключается, что очаг возгорания находился под лестницей первого этажа.

Родственникам пострадавших оказана психологическая помощь. По данному факту Островский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Псковской области проводит доследственную проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.