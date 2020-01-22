0
21:13
Резидент ОЭЗ «Моглино» поучаствовал в выставке в Японии
14:29
Председатель Госдумы оценил работу губернатора Псковской области
13:44
Михаил Ведерников дал оценку работе своей команды
12:12
Вячеслав Володин осматривает площадки особой экономической зоны «Моглино» под Псковом
11:09
В Псковскую область прибыл председатель Госдумы Вячеслав Володин
12:58
Компенсацию выпадающих доходов при инвестиционном налоговом вычете получат регионы России
14:53
Доступность авиаперелётов по России для жителей Калининградской области призвал обеспечить Владимир Путин
Еще новости
Экономика

Tele2 признан самым быстрорастущим оператором в мире

Tele2 является самым быстрорастущим зрелым оператором в мире. Заключение сделано на основе банка данных Analysys Mason – международной компании, которая специализируется на консалтинговых услугах в телекоммуникациях и медиа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании. В 2015-2018 годах Tele2 демонстрировала среднегодовые темпы роста сервисной выручки в номинальном выражении относительно рынка в 12%, что ставит компанию на первое место по динамике среди мировых операторов.

С 2015 года Tele2 демонстрировала двузначные темпы роста в номинальном выражении, существенно обгоняя динамику рынка. При этом доля оператора на рынке увеличилась в 2015- 2018 годах с 11% до 15%. Компания заняла первое место по среднегодовым темпам роста выручки с результатом 12%, опередив на 1 п. п. тайского оператора TrueMove и на 2 п. п. – польского Play. Отрыв от американской компании T-Mobile составил 4 п. п. Вместе с тем Tele2 опередила на 7 п. п. обладателей пятого места – China Telecom и Telenor Bangladesh (5%).

Исследование проводилось на основе банка данных Analysys Mason (DataHub). Эксперты Tele2 оценивали органический рост в номинальном выражении зрелых операторов: рассматривались компании с выручкой более 1 млрд долларов с долей рынка в 2015 году от 10%. Таким образом, в выборку не попали мелкие операторы и стартапы.

Директор по стратегическому планированию Tele2 Светлана Скворцова отметила: «Еще несколько лет назад аналитики едва рискнули бы прогнозировать, что Tele2, новый федеральный оператор, покажет лучший не только в России, но и во всем мире среднесрочный прирост выручки. Новая стратегия нацелила все ресурсы компании на создание и развитие ценности для клиента, а скоординированное и быстрое внедрение, высокая вовлеченность профессионалов Tele2 позволили добиться впечатляющих результатов. Tele2 стала примером успешной трансформации из дискаунтера в трендсеттера, меняющего устоявшиеся рыночные правила и практики. Интересно, что феноменальный рост Tele2 сопровождается началом оживления телеком-рынка России в целом».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

Резидент ОЭЗ «Моглино» поучаствовал в выставке в Японии
22 января 2020
Резидент ОЭЗ «Моглино» поучаствовал в выставке в Японии
Председатель Госдумы оценил работу губернатора Псковской области
18 января 2020
Председатель Госдумы оценил работу губернатора Псковской области
Михаил Ведерников дал оценку работе своей команды
18 января 2020
Михаил Ведерников дал оценку работе своей команды
Вячеслав Володин осматривает площадки особой экономической зоны «Моглино» под Псковом
18 января 2020
Вячеслав Володин осматривает площадки особой экономической зоны «Моглино» под Псковом
В Псковскую область прибыл председатель Госдумы Вячеслав Володин
18 января 2020
В Псковскую область прибыл председатель Госдумы Вячеслав Володин
Компенсацию выпадающих доходов при инвестиционном налоговом вычете получат регионы России
15 января 2020
Компенсацию выпадающих доходов при инвестиционном налоговом вычете получат регионы России
Доступность авиаперелётов по России для жителей Калининградской области призвал обеспечить Владимир Путин
13 января 2020
Доступность авиаперелётов по России для жителей Калининградской области призвал обеспечить Владимир Путин
Сыр, молоко и подсолнечное масло подешевели в Псковской области на новогодних каникулах
13 января 2020
Сыр, молоко и подсолнечное масло подешевели в Псковской области на новогодних каникулах

Идет загрузка...