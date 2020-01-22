Дума в первом чтении единогласно одобрила поправки в Конституцию России

16:00, 23 января 2020, ПАИ

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект о поправках в 22 статьи Конституции. «За» были 432 депутата, проголосовавших против и воздержавшихся нет, пишет газета «Коммерсантъ».

Второе чтение законопроекта запланировано на 11 февраля.

В поправках Владимир Путин предложил закрепить приоритет Конституции перед международным законодательством, передать Госдуме право утверждать кандидатуры премьер-министра, его заместителей и федеральных министров, а также наделить президента правом формировать Государственный совет и определить его статус федеральным законом.

Изменения в Конституцию президент предложил внести во время оглашения ежегодного послания Федеральному собранию.