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Политика

Дума в первом чтении единогласно одобрила поправки в Конституцию России

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект о поправках в 22 статьи Конституции. «За» были 432 депутата, проголосовавших против и воздержавшихся нет, пишет газета «Коммерсантъ».

Второе чтение законопроекта запланировано на 11 февраля. 

В поправках Владимир Путин предложил закрепить приоритет Конституции перед международным законодательством, передать Госдуме право утверждать кандидатуры премьер-министра, его заместителей и федеральных министров, а также наделить президента правом формировать Государственный совет и определить его статус федеральным законом.

Изменения в Конституцию президент предложил внести во время оглашения ежегодного послания Федеральному собранию.

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