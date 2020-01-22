С жителями Печор встретились кандидаты на выдвижение от «Единой России» в главы района

09:05, 25 января 2020, ПАИ

24 января кандидаты на выдвижение от «Единой России» в главы Печорского района встретились с жителями Печор. В ходе встречи они рассказали о своем намерении эффективно работать и ответили на вопросы горожан, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения «Единой России».

На встрече местные жители затронули темы необходимости повышения качества медицинского обслуживания, своевременного проведения ремонта инженерных сетей и выполнения благоустройства.

«Считаю приоритетом формирование системы, которая будет решать эти проблемы», - подчеркнул директор ООО «Автобусный курьер», военный пенсионер Сергей Тарасик и добавил, что надеется объединить людей, которые хотят улучшить положение дел и могут выступить с полезными инициативами. Причем, по его мнению, немало конструктивных предложений озвучено уже на этапе предварительного голосования.

С ним полностью согласилась другой кандидат - исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Юлия Бабушкина. «Я принимаю участие в предварительном голосовании, потому что хочу пообщаться с людьми и набраться опыта у старших коллег», - уточнила она.

Очередная встреча потенциальных кандидатов состоится 28 января в 16:00 в Печорском районном центре культуры (улица Свободы, 29). В завершение 29 января в 15:00 они пообщаются с населением в деревне Крупп в местном Доме культуры.

Единый день предварительного голосования состоится 2 февраля. До 13 февраля проходит выдвижение кандидатов, а досрочные выборы главы муниципалитета состоятся 5 апреля. Пост главы Печорского района стал вакантным после того, как его покинул Дмитрий Сопотов.