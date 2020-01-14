Досрочные выборы главы Печорского района назначены на 5 апреля

22:54, 14 января 2020, ПАИ

Досрочные выборы главы Печорского района назначены на 5 апреля. Как сообщили Псковскому агентству информации в администрации муниципалитета, такое решение приняли депутаты на 21-й сессии районного Собрания.

Выдвижение кандидатов для участия в выборах главы района пройдет с 15 января по 13 февраля.

26 ноября 2019 года районное Собрание депутатов приняло отставку бывшего руководителя района Дмитрия Сопотова, который досрочно сложил с себя полномочия. Отмечается, что досрочные выборы должны быть проведены не позднее шести месяцев со дня досрочного прекращения полномочий.

13 ноября 2019 года в средствах массовой информации и социальных сетях появилась видеозапись, на которой Дмитрий Сопотов матом разговаривал с сотрудниками ГИБДД. После этого следственный комитет возбудил в отношении него уголовное дело за оскорбление представителя власти.