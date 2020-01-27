Премьера спектакля «Село Степанчиково и его обитатели» состоится в марте в Пскове

14:35, 27 января 2020, ПАИ

20 марта в 19:00 и 21 марта в 18:00 на большой сцене в Псковском академическом театре драмы имени А.С. Пушкина состоится премьера спектакля «Село Степанчиково и его обитатели» по мотивам одноименной повести Ф. М. Достоевского. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Раннее произведение Достоевского всегда было очень востребовано театром, отметили в дирекции. В сентябре 1917 года в Московском Художественном театре вышел спектакль К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. Роль Фомы Фомича Опискина в разные годы исполняли Иван Москвин, Алексей Грибов, Лев Дуров, Евгений Лебедев, Василий Бочкарев, Лев Борисов. В новом спектакле эту роль будет играть заслуженный артист России Виктор Яковлев.

Над спектаклем работает режиссер из Санкт-Петербурга, главный режиссер Камерного театра Малыщицкого Петр Шерешевский. Псковская публика знает его по спектаклю «Ревизор», номинированному на соискание Национальной театральной премии «Золотая маска» как лучший спектакль в стране.

Продажа билетов уже идет в кассе театра, на сайте театра, а также в билетоматах Театрально-концертной дирекции.