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Михаил Ведерников возглавит комиссию по подготовке Псковской области к голосованию по поправкам в Конституцию

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников возглавит комиссию по подготовке региона к общенародному голосованию по поправкам в Конституцию РФ, которые анонсировал президент Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области, речь об этом шла на рабочей встрече губернатора с председателем избирательной комиссии региона Игорем Соповым.

Игорь Сопов сообщил, что предварительно голосование запланировано на апрель. Работа по его подготовке ведется совместно с профильными министерствами и ведомствами. В Псковской области будет создана комиссия по содействию организации общенародного голосования. Губернатор и глава регионального избиркома обсудили вопросы ее формирования и координации работы. Михаил Ведерников заявил, что лично будет курировать вопрос подготовки и возглавит комиссию.

«Самое важное — организовать максимально полное информирование граждан, а также обеспечить возможность проголосовать для всех жителей региона», — отметил Михаил Ведерников.

Также Игорь Сопов представил главе региона обновленные логотипы облизбиркома. Необходимость их разработки была продиктована обновленным гербом региона.

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