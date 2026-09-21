Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

В Псковском избиркоме рассказали, как распределились мандаты в Заксобрании

Распределение депутатских мандатов в Законодательном Собрании Псковской области утвердила избирательная комиссия региона на заседании сегодня, 21 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

По партийным спискам «Единая Россия» получила восемь мандатов, КПРФ – два. ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Новые люди» – по одному. Что касается выборов в Законодательное Собрание Псковской области по одномандатным избирательным округам, «Единой России» достались все 13 мандатов.

Выборы в Законодательное Собрание Псковской области вновь проходили по смешанной системе (одномандатным округам и партийным спискам). Собрание будет сформировано из 26 депутатов. 13 из них избирались в одномандатных избирательных округах и 13 – по спискам политических партий.

Выборы в Законодательное Собрание Псковской области восьмого созыва прошли 18–20 сентября 2026 года одновременно с выборами депутатов Государственной Думы девятого созыва и дополнительные выборы депутатов собраний депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Голосование было трёхдневным, с возможностью дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



21 сентября 2026

В Псковской области подвели итоги единого дня голосования
21 сентября 2026

Главные цифры «Ночи выборов - 2026» в Псковской области в карточках
21 сентября 2026

«Ночь выборов – 2026» в лицах
21 сентября 2026

В Псковском избиркоме рассказали, как распределились мандаты в Заксобрании
21 сентября 2026

«Ночь выборов – 2026»: официальная часть
21 сентября 2026

Каждая встреча с жителями откликалась в душе – Надежда Васильева
21 сентября 2026

Евгений Васильев отметил единство жителей региона во время избирательной кампании
21 сентября 2026

Александр Козловский избран депутатом Госдумы от Псковской области

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...