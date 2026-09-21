В Псковском избиркоме рассказали, как распределились мандаты в Заксобрании

16:20, 21 сентября 2026, ПАИ

Распределение депутатских мандатов в Законодательном Собрании Псковской области утвердила избирательная комиссия региона на заседании сегодня, 21 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

По партийным спискам «Единая Россия» получила восемь мандатов, КПРФ – два. ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Новые люди» – по одному. Что касается выборов в Законодательное Собрание Псковской области по одномандатным избирательным округам, «Единой России» достались все 13 мандатов.

Выборы в Законодательное Собрание Псковской области вновь проходили по смешанной системе (одномандатным округам и партийным спискам). Собрание будет сформировано из 26 депутатов. 13 из них избирались в одномандатных избирательных округах и 13 – по спискам политических партий.

Выборы в Законодательное Собрание Псковской области восьмого созыва прошли 18–20 сентября 2026 года одновременно с выборами депутатов Государственной Думы девятого созыва и дополнительные выборы депутатов собраний депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Голосование было трёхдневным, с возможностью дистанционного электронного голосования (ДЭГ).