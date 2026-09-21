Каждая встреча с жителями откликалась в душе – Надежда Васильева

14:31, 21 сентября 2026, ПАИ

Псковских избирателей поблагодарила за поддержку руководитель Псковского филиала фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева на брифинге партии «Единая Россия» по подведению итогов выборов в реготделении партии в Пскове сегодня, 21 сентября. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

«Я от всей души поблагодарю наших избирателей за то, что они пришли, поддержали нас, оказали очень высокий уровень доверия. Это очень ценно для нас», – подчеркнула она.

По словам Надежды Васильевой, её поддерживал команда – это коллектив филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковской области.

«И это не просто большие профессионалы, это неравнодушные люди, которые каждый день своим трудом доказывают признание наших героев. И, конечно, большой опорой стали наши герои, наши ветераны специальной военной операции, их родные и близкие. В этот период они стали опорой для меня, и это было очень ценно и важно. И, конечно, это моя семья, мои дети, которые были со мной рядом. Для меня этот первый опыт, новый, он был, конечно, очень волнительным», – сказала она.

По словам кандидата, каждая встреча с жителями откликалась в душе. «И конечно, были единичные обращения, которые без слёз просто невозможно было пережить», – заключила Надежда Васильева.

Выборы в Псковской области завершились. Они проходили три дня – 18, 19 и 20 сентября. Жители Псковской области вместе со всей страной выбирали депутатов Государственной Думы девятого созыва. Также в регионе проходили выборы Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов собраний депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов.