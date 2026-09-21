Евгений Васильев отметил единство жителей региона во время избирательной кампании

14:29, 21 сентября 2026, ПАИ

Единство жителей региона на избирательной кампании отметил главный врач Псковской областной детской клинической больницы Евгений Васильев на брифинге партии «Единая Россия» по подведению итогов выборов в реготделении партии в Пскове сегодня, 21 сентября. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

«Когда я приходил на наши избирательные участки, я видел очень серьёзные очереди. Все вели себя очень доброжелательно, вежливо. Мне крайне понравилось, как работали органы правопорядка, все сотрудники, которые обеспечивали саму предвыборную кампанию. Жителям было очень комфортно», – подчеркнул он.

Также Евгений Васильев отметил идею детского голосования, которое стало для псковских семей большим событием.

«Для нас самое важное – это наказы избирателей, которые мы получили в период нашей предвыборной кампании. Они не только рассчитаны на предстоящую пятилетку для жителей округа, но и в первую очередь, на исполнение Народной программы. Поэтому нам предстоит большая и сложная работа», – сказал он.

По словам Евгения Васильева, избирательная кампания показало единство всех жителей региона.

Выборы в Псковской области завершились. Они проходили три дня – 18, 19 и 20 сентября. Жители Псковской области вместе со всей страной выбирали депутатов Государственной Думы девятого созыва. Также в регионе проходили выборы Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов собраний депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов.