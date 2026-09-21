Евгений Васильев отметил единство жителей региона во время избирательной кампании
Единство жителей региона на избирательной кампании отметил главный врач Псковской областной детской клинической больницы Евгений Васильев на брифинге партии «Единая Россия» по подведению итогов выборов в реготделении партии в Пскове сегодня, 21 сентября. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.
«Когда я приходил на наши избирательные участки, я видел очень серьёзные очереди. Все вели себя очень доброжелательно, вежливо. Мне крайне понравилось, как работали органы правопорядка, все сотрудники, которые обеспечивали саму предвыборную кампанию. Жителям было очень комфортно», – подчеркнул он.
Также Евгений Васильев отметил идею детского голосования, которое стало для псковских семей большим событием.
«Для нас самое важное – это наказы избирателей, которые мы получили в период нашей предвыборной кампании. Они не только рассчитаны на предстоящую пятилетку для жителей округа, но и в первую очередь, на исполнение Народной программы. Поэтому нам предстоит большая и сложная работа», – сказал он.
По словам Евгения Васильева, избирательная кампания показало единство всех жителей региона.
Выборы в Псковской области завершились. Они проходили три дня – 18, 19 и 20 сентября. Жители Псковской области вместе со всей страной выбирали депутатов Государственной Думы девятого созыва. Также в регионе проходили выборы Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов собраний депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов.
Антон Мороз: «Единая Россия» реализует все пункты Народной программы в Псковской области