Ответственность за ночной запуск фейерверков предлагается ввести в Псковской области

16:11, 29 января 2020, ПАИ

Члены комитета Псковского областного Собрания по законодательству и местному самоуправлению рекомендовали коллегам на сессии принять поправки к закону «Об административных правонарушениях на территории Псковской области», предложенные губернатором Михаилом Ведерниковым и областным управлением МВД. Об этом с заседания комитета передает корреспондент Псковского агентства информации.

Под запретом для граждан может оказаться запуск фейерверков после 21:00 в будни и после 22:00 в выходные, причём, как во дворе собственного дома, так, и на открытых площадках. Исключение сделано для празднования Нового года – в ночь с 31 декабря на 1 использование пиротехники предложено продлить до 4:00.

Также протокол об административном правонарушении предлагается составлять за громкую музыку на дачном участке, за игру на музыкальных инструментах в парке в неурочное время, за крики на улице, за использование звукоусилителей на транспортных средствах, точках досуга и торговли. Могут быть оштрафованы автовладельцы, не отключившие сработавшую охранную сигнализацию, а также строители и грузчики, нарушившие тишину и покой.

Кроме того, документ расширяет список мест, где в ночное время шуметь запрещается. Авторы инициативы предлагают наказывать за нарушение тишины в общественных местах как в городской черте, так и в сельской местности.

Временные рамки и размеры штрафа решено не менять – ограничение по шумовому воздействию установлено в рабочие дни с 21:00 до 8:00 и в обеденное время, а в выходные и праздники - с 22:00 до 10:00.

Штрафные санкции за нарушение тишины и покоя граждан впервые появились в региональном законодательстве в июле 2015 года.