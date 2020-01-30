«Народное признание» в номинации «Инициатива» получило сообщество помощи онкобольным

20:02, 30 января 2020, ПАИ

Сообщество помощи онкобольным «Помощь рядом. Псков» признано победителем Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2019» в номинации «Инициатива».

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации с церемонии вручения награды в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина, на сцену для объявления победителя и вручения награды был приглашён директор Детской деревни -SOS в Пскове Игорь Соловьев.

«Очень сложная номинация, - подчеркнул Игорь Соловьев и пожелал победителям неиссякаемой доброты, терпения и мужества.

Представители сообщества «Помощь рядом. Псков» поблагодарили всех за поддержку и отметили, что не ожидали подняться на сцену. Они выразили благодарность за содействие в их работе службе психологической помощи «Дорога жизни», а также областному онкологическому диспансеру.

«Сообщество молодое, и в таких глобальных мероприятиях участвовать не планировало. Спасибо всем, кто за нас голосовал», - отметила представитель сообщества «Помощь рядом. Псков». - Очень много людей, которые нуждаются в нашей помощи. Улыбайтесь друг другу чаще, пожалуйста, и будьте добрее».

По итогам голосования во втором туре на сайте ПАИ сообщество «Помощь рядом. Псков» получило 549 голосов, еще 9 голосов отдали эксперты, что в сумме принесло победителю 995,58 баллов.

Также на премию в этой категории были номинированы приют для собак «Помощь животным Веретье» и детский творческий лагерь «Камчатка». За приют проголосовали 832 читателя и два члена жюри (931,24 балла), за лагерь - 273 читателя ПАИ и один член жюри (322,62).

Премия «Народное признание» отмечает своё десятилетие. О том, как прошли эти годы для главной общественной награды Псковской области, можно прочитать здесь >>>

По итогам 2019 года за премию боролись 120 кандидатов, в том числе 15 в номинации «Инициатива».