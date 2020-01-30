«Народное признание» - точно в 10-ку! (ЛОНГРИД)

10:28, 30 января 2020, ПАИ

30 января в Пскове пройдет десятая церемония вручения премии «Народное признание». За годы ее существования она стала одной из наиболее значимых общественных наград в Псковской области. Ее номинанты - это те, кого выдвинули сами жители региона, за кого голосовали псковичи, кого поддерживали тысячи людей по всему миру.

Торжество пройдет в Псковском академическом театре драмы. Традиционно ожидается множество гостей. На сцену поднимутся победители в двенадцати номинациях.

А начнется церемония с воспоминаний - для этого в театре смонтирована экспозиция фотографий об истории премии «Народное признание».

Желающие уже сейчас могут погрузиться в эти воспоминания и восстановить в памяти события минувших 10 лет.

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