Группа волонтеров приюта для собак «Помощь животным. Веретье» поборется за статуэтку «Народного признания»

10:31, 09 октября 2019, ПАИ

Группа волонтеров приюта для собак «Помощь животным. Веретье» в Великолукском районе поборется за статуэтку Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2019» в номинации «Инициатива». Заявку в адрес Псковского агентства информации прислала редакция газеты Великолукского района «Наш путь».

В заявке отмечается, что «Помощь животным. Веретье» — это группа совершенно разных по возрасту, характеру, привычкам и среде общения людей, «которые никогда бы не встретились, если бы в один прекрасный момент их не объединила одна большая любовь на всю жизнь — любовь к животным».

«Многие люди, которые любят животных и хотят купить себе щенка или котенка, просто не знают, что многие из них выкидываются бывшими владельцами, сдаются в приют, теряются, отдаются потому, что «надоели». В итоге эти бедолаги скитаются по улицам, сидят в тесных клетках приютов, погибают под колесами машин и от рук человека. Цель работы энтузиастов-волонтеров - помочь им. Помочь этим несчастным, красивым, благородным, верным и преданным животным», — отметили в редакции газеты.

Сами волонтёры говорят: «Мы не получаем зарплату за свою деятельность по спасению животных, мы действуем по велению сердца».

Премия «Народное признание» вручается с 2010 года. В 2019 году ее присуждают в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие» и «Команда-2018». Подробности о номинациях и правилах участия можно узнать здесь>>>

Претендовать на награду и выдвигать номинантов может любой, главное, чтобы претендент имел непосредственное отношение к Псковской области.

Заявки (бланк можно скачать здесь>>>) принимаются по электронной почте premiya@informpskov.ru до 12:00 5 декабря. В письмо следует вложить фотографию претендента на награду.