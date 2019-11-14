Детский лагерь «Камчатка» претендует на премию «Народное признание - 2019»

10:14, 14 ноября 2019, ПАИ

Детский творческий лагерь «Камчатка» претендует на Первую общественную премию Псковской области «Народное признание - 2019» в номинации «Инициатива». Заявку в редакцию Псковского агентства информации в честь 10-летия проекта прислали сами организаторы лагеря.

Детский палаточный лагерь «Камчатка» основан в 2010 году Сергеем Ремером - в прошлом педагогом, предпринимателем, имеющим большой опыт организации детских творческих лагерей в 1990-е годы. Лагерь располагается неподалеку от села Петровское Пушкиногорского района (до лета 2017 года находился на территории базы отдыха «Мальская долина», Печорский район) и ориентирован на детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

«Изначально «Камчатка» была палаточным лагерем, что выгодно отличало нас от стационарных лагерей, - отмечается в заявке. - Есть своя романтика в том, чтобы жить в лесу на берегу реки, спать в экспедиционных палатках под шум сосен и писк комаров, встречать новый день под пение птиц, пить чай на травах из котелка, подогретого на костре. Мы умывались из рукомойника и выступали на самой настоящей сцене, установленной здесь же, в лесу, каждый день поднимались на высоту почти сто метров, чтобы полюбоваться на Мальскую долину, а завершали день у уютного костра с гитарой. С переездом в Пушкиногорье условия проживания в нашем лагере стали намного комфортнее. У нас есть футбольное поле и волейбольная площадка, крытый пищеблок и актовый зал. Живут ребята в кемпинговых домиках повышенной комфортности».

По словам организаторов, основная идея лагеря - развитие личности через реализацию творческого потенциала и укрепление положительных морально-волевых качеств подростка.

Ежегодно в «Камчатке» проводится две смены продолжительностью в две недели. На каждую смену в среднем приезжает 70 детей, которые делятся на разновозрастные отряды. За каждым отрядом закрепляется двое вожатых: девушка и молодой человек. С самого первого дня отряды живут по семейному принципу, когда старший помогает младшему.

«Главный принцип «Камчатки» - все участвуют во всем! Только так можно стать одной командой как внутри отряда, так и в целом в лагере. И только так можно максимально получить всестороннее развитие и стать более общительным и самостоятельным. За смену дети посещают 9-12 творческих и интеллектуальных мастер-классов. Кроме того, ежедневно в лагере проходят от 1 до 3 мероприятий разной направленности: творческие, спортивные, игры на местности и т. д. Мы учим каждого ребенка мыслить смело, взаимодействовать в команде, ставить цель и добиваться результата, наслаждаться творческим процессом, не бояться поражений, поддерживать своих и радоваться успехам. После «Камчатки» у него появляются новые увлечения и новые друзья, причем, большая часть из них, как показывает наш тридцатилетний опыт, - на всю жизнь», - отметили организаторы.

Премия «Народное признание» вручается с 2010 года. В этом году она присуждается в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Команда-2018». Подробнее о номинациях и правилах участия - здесь>>>

Претендовать на награду и выдвигать номинантов может любой, главное, чтобы кандидат имел непосредственное отношение к Псковской области.

Заявки принимаются по электронной почте premiya@informpskov.ru до 12:00 5 декабря. К письму необходимо прикрепить фотографию претендента на награду. Бланк заявки можно скачать здесь>>>