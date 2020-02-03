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Общество

Проблемы размещения мусорных контейнеров на землях Минобороны обсудили Пскове

Проблемы размещения контейнерных площадок для сбора мусора на землях Минобороны в Пскове рассмотрели на совещании под председательством главы городской администрации Александра Братчикова 3 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Антон Ляугминас отметил, что между региональным оператором и управляющими компаниям заключены договоры. Он заверил, что проблем с управляющими компаниями, как в прошлом году, нет.

Сергей Паст подтвердил, что с управляющими компаниями заключены договоры. «Идет постоянный процесс актуализации сведений по гражданам, проживающим в данных жилых помещениях, которые передаются в расчетно-кассовые центры, чтобы не было двойного начисления», — добавил он.

«Все управляющие компании ознакомлены с графиками вывозов, график согласован, и по многоквартирным домам вопросов не возникает, все делается своевременно», — продолжил Антон Ляугминас и обратил внимание на то, что возникают проблемы с участками, которые принадлежат военным.

«Там нужно обустраивать дополнительные контейнерные площадки, но есть закон, что это должны делать собственники земельного участка, то есть Минобороны», — добавил Антон Ляугминас.

«По военным — недостаточно контейнерных площадок?» — поинтересовался Александр Братчиков.

Антон Ляугминас ответил, что когда проводилось межевание участков на улицах Космической и Шестака, то не осталось свободных участков, чтобы разместить контейнерные площадки. «На сегодняшний день участки в реестр внесены, но должны быть обращения, чтобы установили площадки», — сказал он.

Александр Братчиков поручил подготовить запрос о передаче земельных участков Мионобороны в целом, либо для обслуживания дорог и размещения контейнерных площадок.

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