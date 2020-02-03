Более 42 километров дорог отремонтировано в Пскове за три года

20:05, 03 февраля 2020, ПАИ

Дорожные работы на 42,7 км улиц проведены в городе Пскове в период с 2017 по 2019 год. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

За прошлый год общая протяженность отремонтированных дорог составила 12,5 км, построенных — 1,2 километра. В том числе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проведен ремонт улицы Юбилейной на участке от Красноармейской набережной до Рижского проспекта, улицы Льва Толстого от улицы Гражданской до улицы Вокзальной. Также при поддержке федерального бюджета построена улично-дорожная сеть вокруг жилого квартала «Северный» в створе улиц Инженерной и Юности.

В 2018 году был зафиксирован самый высокий показатель — 19,7 км. Из отремонтировано - 17,9 километров. За счет средств областного бюджета отремонтированы улица Советская от площади Ленина до улицы Вокзальной, улица Максима Горького на участке от улицы Коммунальной до Комсомольской площади, а также улица Льва Толстого от улицы Вокзальной до Зонального шоссе. Реконструкция прошла на улице Свердлова в рамках туркластера «Псковский». Длина данного участка - 1,9 километра.

В 2017 году показатель самый низкий – порядка 9,6 км. Из них отремонтировано 9,2 км дорожного покрытия и 0,4 км реконструировано.

В планах на текущий год — более 18 километров псковских дорог. 16 километров из них попадают под ремонт и 2,1 км — под реконструкцию.