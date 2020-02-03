Россияне смогут следить за природными объектами ЮНЕСКО в режиме онлайн

20:42, 03 февраля 2020, ПАИ

Россияне смогут следить за природными объектами ЮНЕСКО, расположенными на территории страны, в режиме онлайн. Как сообщает ТАСС, российское отделение Greenpeace создало для этого специальную интерактивную карту.

Создание карты, на которой можно в прямом эфире можно следить за угрозами самым ценным уголкам российской природы, прикрочено к 25-летию внесения первой российской территории в список ЮНЕСКО. На карту попали пять наиболее проблемных российских объектов всемирного наследия: леса Коми, озеро Байкал, вулканы Камчатки, Золотые горы Алтая и Западный Кавказ.

Памятники древнего Пскова внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО 7 июля на 43-й сессии Комитета всемирного наследия, проходившей в Баку. Знаки ЮНЕСКО установлены у десяти храмов в Пскове.