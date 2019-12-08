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Культура

Памятные знаки ЮНЕСКО установлены у десяти храмов в Пскове

Фото из "Инстаграма" Михаила Ведерникова

Памятные знаки ЮНЕСКО установлены у десяти храмов в Пскове, сообщил в своём «Инстаграме» губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Согласитесь, у нас отметки Всемирного культурного наследия выглядят более чем органично», - прокомментировал глава региона. Он также пожелал своим подписчикам «хорошо отдохнуть и набраться сил перед рабочей неделей».

Фото из "Инстаграма" Михаила Ведерникова

Памятники древнего Пскова внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО 7 июля на 43-й сессии Комитета всемирного наследия, проходившей в Баку (Азербайджан).

Фото из "Инстаграма" Михаила Ведерникова

Заявка от Псковской области включала собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря, ансамбль Спасо-Мирожского монастыря (Преображенский собор), ансамбль Снетогорского монастыря (собор Рождества Богородицы), церковь Михаила Архангела с колокольней, церковь Покрова от Пролома, церковь Косьмы и Дамиана с Примостья (остатки колокольни, ворота и ограда), церковь Георгия со Взвоза, церковь Богоявления со звонницей, церковь Николы с Усохи и церковь Василия на Горке.

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