Памятные знаки ЮНЕСКО установлены у десяти храмов в Пскове

12:06, 08 декабря 2019, ПАИ

Памятные знаки ЮНЕСКО установлены у десяти храмов в Пскове, сообщил в своём «Инстаграме» губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Согласитесь, у нас отметки Всемирного культурного наследия выглядят более чем органично», - прокомментировал глава региона. Он также пожелал своим подписчикам «хорошо отдохнуть и набраться сил перед рабочей неделей».

Памятники древнего Пскова внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО 7 июля на 43-й сессии Комитета всемирного наследия, проходившей в Баку (Азербайджан).

Заявка от Псковской области включала собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря, ансамбль Спасо-Мирожского монастыря (Преображенский собор), ансамбль Снетогорского монастыря (собор Рождества Богородицы), церковь Михаила Архангела с колокольней, церковь Покрова от Пролома, церковь Косьмы и Дамиана с Примостья (остатки колокольни, ворота и ограда), церковь Георгия со Взвоза, церковь Богоявления со звонницей, церковь Николы с Усохи и церковь Василия на Горке.