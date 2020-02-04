«Единая Россия» ужесточит ответственность чиновников за хамство в отношении граждан

13:39, 04 февраля 2020, ПАИ

Партия «Единая Россия» предложит меры, ужесточающие ответственность за хамство в отношении граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе партии.

Речь идет о конкретизирующих поправках, которые предусматривают ответственность за неуважение к людям.

«Единая Россия» как партия, как крупнейшая фракция в Госдуме будет безжалостно избавляться от такого балласта», - заявил заместитель председателя Генсовета партии Александр Хинштейн, отметив, что будут продолжены соответствующие меры по «очищению» власти от сомнительных людей.

Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что наказание для чиновников, которые проявляют хамство, должно быть строже, чем для обычных граждан.

Одним из поводов для ужесточения наказания стал случай с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым. Губернатор заставил майора-пожарного прыгать за ключами, которые собирался вручить, поднимал их над головой. Президент РФ не оценил данного шоу и приказал уволить главу Чувашии.

Кроме того, председателя Керченского городского совета Маю Хужину и ее заместителя Ларису Щербулу отправили в отставку после скандала с поздравлением ветеранов. Ранее сообщалось, что чиновницы в меховых шубах посетили 11 местных жителей, переживших блокаду Ленинграда. Они вручили ветеранам медали и подарили по батону хлеба. Глава Республики Крым Сергей Аксенов отметил, что батоны в качестве подарка выглядят как издевательство и унижение.