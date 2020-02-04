0
13:35
Петр Алексеенко: Решение по кандидату на выборах главы Печорского района КПРФ примет 7 февраля
18:03
Сергей Тарасик о предстоящей предвыборной кампании в Печорском районе: Впереди много работы
17:37
Псковские справедливороссы поддержат кандидатуру Сергея Тарасика на выборах главы Печорского района
13:33
Почему президента Эстонии не было на мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения «Освенцима»
09:39
Формирование повестки. Рейтинг «События месяца глазами экспертов». Январь 2020
21:20
Сергей Тарасик станет кандидатом от «Единой России» на выборах главы Печорского района
08:00
Жители Печорского района выбирают кандидата в главы муниципалитета от «Единой России»
Еще новости
Политика

«Единая Россия» ужесточит ответственность чиновников за хамство в отношении граждан

Партия «Единая Россия» предложит меры, ужесточающие ответственность за хамство в отношении граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе партии.

Речь идет о конкретизирующих поправках, которые предусматривают ответственность за неуважение к людям.

«Единая Россия» как партия, как крупнейшая фракция в Госдуме будет безжалостно избавляться от такого балласта», - заявил заместитель председателя Генсовета партии Александр Хинштейн, отметив, что будут продолжены соответствующие меры по «очищению» власти от сомнительных людей.

Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что наказание для чиновников, которые проявляют хамство, должно быть строже, чем для обычных граждан.

Одним из поводов для ужесточения наказания стал случай с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым. Губернатор заставил майора-пожарного прыгать за ключами, которые собирался вручить, поднимал их над головой. Президент РФ не оценил данного шоу и приказал уволить главу Чувашии.

Кроме того, председателя Керченского городского совета Маю Хужину и ее заместителя Ларису Щербулу отправили в отставку после скандала с поздравлением ветеранов. Ранее сообщалось, что чиновницы в меховых шубах посетили 11 местных жителей, переживших блокаду Ленинграда. Они вручили ветеранам медали и подарили по батону хлеба. Глава Республики Крым Сергей Аксенов отметил, что батоны в качестве подарка выглядят как издевательство и унижение.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

Петр Алексеенко: Решение по кандидату на выборах главы Печорского района КПРФ примет 7 февраля
04 февраля 2020
Петр Алексеенко: Решение по кандидату на выборах главы Печорского района КПРФ примет 7 февраля
Сергей Тарасик о предстоящей предвыборной кампании в Печорском районе: Впереди много работы
03 февраля 2020
Сергей Тарасик о предстоящей предвыборной кампании в Печорском районе: Впереди много работы 1
Псковские справедливороссы поддержат кандидатуру Сергея Тарасика на выборах главы Печорского района
03 февраля 2020
Псковские справедливороссы поддержат кандидатуру Сергея Тарасика на выборах главы Печорского района
Сергей Тарасик станет кандидатом от «Единой России» на выборах главы Печорского района
02 февраля 2020
Сергей Тарасик станет кандидатом от «Единой России» на выборах главы Печорского района
Жители Печорского района выбирают кандидата в главы муниципалитета от «Единой России»
02 февраля 2020
Жители Печорского района выбирают кандидата в главы муниципалитета от «Единой России»
Виктор Антонов: Только запретами ситуацию со снюсами не решить
30 января 2020
Виктор Антонов: Только запретами ситуацию со снюсами не решить
Депутаты поддержали кандидатуру Сергея Кулакова на должность члена Псковского облизбиркома
30 января 2020
Депутаты поддержали кандидатуру Сергея Кулакова на должность члена Псковского облизбиркома
Депутаты прекратили полномочия члена псковского облизбиркома Ивана Патлача
30 января 2020
Депутаты прекратили полномочия члена псковского облизбиркома Ивана Патлача

Идет загрузка...