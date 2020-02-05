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ФОТОФАКТ: Перевернувшаяся фура около суток лежит на трассе в Великолукском районе

Фото ПАИ

Перевернувшаяся грузовая автомашина Scania около суток преграждает одну из полос движения на 460-м километре трассы Москва — Балтия в Великолукском районе, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В настоящее время производится отгрузка товара из фуры в другой большегрузный автомобиль. На месте аварии, которая произошла вечером 4 февраля, продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции.

Фото ПАИ

За рулем большегруза находился житель Калиниграда, который получил легкие травмы. По факту ДТП проводится проверка.

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