ФОТОФАКТ: Перевернувшаяся фура около суток лежит на трассе в Великолукском районе

14:43, 05 февраля 2020, ПАИ

Перевернувшаяся грузовая автомашина Scania около суток преграждает одну из полос движения на 460-м километре трассы Москва — Балтия в Великолукском районе, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В настоящее время производится отгрузка товара из фуры в другой большегрузный автомобиль. На месте аварии, которая произошла вечером 4 февраля, продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции.

За рулем большегруза находился житель Калиниграда, который получил легкие травмы. По факту ДТП проводится проверка.