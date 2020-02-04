Весело и незабываемо провести выходные приглашают псковичей в «Акваполис»

14:18, 07 февраля 2020, ПАИ

Псковичей приглашают весело и незабываемо провести выходные в «Акваполисе». Множество развлечений ждет местных жителей с 7 по 9 февраля, сообщили Псковскому агентству информации в администрации ТРК.

7 февраля в ресторане «Инжир» в 21:00 выступил саксофонист Георгий Баландин. Вход свободный, резерв столов по телефону (8112) 20-19-00.

8 февраля в рамках программы «Игродром» состоится мастер-класс «Любящие сердца» ко Дню Святого Валентина. Начало в 14:00, вход свободный.

В этот же день в центральном атриуме торгового комплекса пройдет поролоновое шоу и выступление артистов. Начало в 15:00, вход свободный.

8 февраля в ресторане «Инжир» выступит певица Джана. Начало в 21:00, вход свободный. Резерв но померу: (8112) 20-19-00.

9 февраля в ресторане «Инжир» состоится детская анимация с персонажем Скай. В программе анимания, аквагрим и мастер-класс «Магнитики», начало в 14:00, вход свободный.

В этот же день состоится мастер-класс по изготовлению сыра во фреш-маркете «Корзинка», начало в 15:00.

Кроме того, псковичей приглашают посетить кинотеатр и аквапарк, которые всегда рады гостям.