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Общество

Псковичей приглашают на мастер-класс по изготовлению сыра

В Пскове на площадке фреш-маркета «Корзинка» состоится мастер-класс по изготовлению сыра. Об этом Псковскому агентству информации сообщил арт-директор ТРК «Акваполис» Николай Королев.

Ферма «Бебешкино» подготовила подарок для любителей домашнего сыра. В частности, во время мастер-класса 9 февраля желающие смогут изготовить сыр «Моцарелла» в домашних условиях». Начало мероприятия в 15:00, участие бесплатное.

Он также добавил, что в новом продуктовом рынке в ТРК «Акваполис» начались акции на популярные продукты.

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