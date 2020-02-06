Псковичей приглашают на мастер-класс по изготовлению сыра

13:30, 06 февраля 2020, ПАИ

В Пскове на площадке фреш-маркета «Корзинка» состоится мастер-класс по изготовлению сыра. Об этом Псковскому агентству информации сообщил арт-директор ТРК «Акваполис» Николай Королев.

Ферма «Бебешкино» подготовила подарок для любителей домашнего сыра. В частности, во время мастер-класса 9 февраля желающие смогут изготовить сыр «Моцарелла» в домашних условиях». Начало мероприятия в 15:00, участие бесплатное.

Он также добавил, что в новом продуктовом рынке в ТРК «Акваполис» начались акции на популярные продукты.